Oasport.it - LIVE Berrettini-Rune 6-7, 6-2, 0-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: iniziato il terzo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SCHOOLKATE DALLE 9.00LADI SONEGO-FONSECA (4° MATCH DALL’1.00)LADI PAOLINI-ZARAZUA (2° MATCH DALLE 9.00, DOPO SINNER)0-1 Battuta vincente al corpo di.40-30avanza con il back di rovescio e chiude lo scambio con una sublime volée di diritto in allungo. Uno schema.da erba.40-15 Smash vincente di, che si carica con un “let’s go”.30-15 Altro rovescio in back dell’azzurro che finisce in rete.15-15 Eccezionale rovescio lungolinea vincente dell’italiano.15-0 In rete il back di rovescio diin avanzamento.8.58 Inizia ilset conin battuta.8.57 Ancheè andato in bagno e sta rientrando ora.8.55è andato in bagno, ma è già tornato.21 vincenti e 26 gratuiti per