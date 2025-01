Ilgiorno.it - Linee 90, 91 e 92: lavori per ridurre i tempi di percorrenza. Cosa cambierà

Milano, 16 gennaio 2025 – Profondo restyling per alcune dellefiloviarie milanesi, le circolari 90 e 91 e la 92. Ipartiranno entro metà di quest'anno e saranno completati entro un triennio. Obiettivo è concludere l’anello della corsia preferenziale delle tre, che così potranno viaggiare evitando qualsiasi intoppo di traffico. Sono due gli interventi e riguarderanno la tratta che porta da piazza Caiazzo a via Piccinni, passando per via Pergolesi e quella che “corre” lungo viale Umbria, tra piazza Cappelli e via Tertulliano. In zona Loreto-Stazione Centrale Per quanto riguarda il primo intervento, piazza Caiazzo sarà oggetto di un completo restyling, per rendere lo spazio attuale più sicuro e anche più piacevole e ombreggiato per pedoni, ciclisti e residenti. Sarà realizzato un nuovo anello ciclabile a doppio senso di marcia.