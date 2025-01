Sbircialanotizia.it - Juan Bernabè, le scuse del falconiere licenziato da Lotito: “Pentito e addolorato”

In un filmato sui social chiede perdono per aver pubblicato su X un video sulla sua protesi peniena. "Sono pronto a pagare" ammette Dopo le polemiche e la cacciata dalla Laziooggi chiede scusa. In un video sui social l'exdei biancocelesti chiede perdono per il filmato, pubblicato su X, sulla sua .L'articolo, ledelda: “” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.