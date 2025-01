Inter-news.it - Inter, le ultime dall’allenamento. Due pessime notizie per Inzaghi! – Sky

L’continua a vivere un momento in cui gira tutto nel verso sbagliato. Matteo Barzaghi su Sky Sport dà gli ultimi aggiornamenti sull’allenamento del giorno dopo il Bologna, arrivano due. RESET – Non si poteva ricominciare peggio di così dopo la fine del 2024. Supercoppa persa in finale in rimonta contro il Milan, gli infortuni di Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu, ieri anche il pareggio con il Bologna in casa a San Siro per 2-2. Non ne va una nel verso giusto e oggi si ripete il trend negativo. Il reset non è ancora pronto per essere completato, gli aggiornamentidi Appiano Gentile sono una doccia fredda per Simone, altri problemi fisici.FUORI – Francesco Acerbi era rientrato e si era allenato in gruppo, oggi è tornato a fare personalizzato.