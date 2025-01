Ilnapolista.it - In Inghilterra molto cauti sul City che si svena per Cambiaso

Leggi su Ilnapolista.it

Inguardinghi sulche siper.È strana questa notizia di mercato che accredita ilsbavante per, pronto a follie. Addirittura pronto a versare 60-65 milioni con la Juventus che rilancia a 80. Sarebbe stato un cinepanettone meraviglioso. La Juve fa sapere attraverso vari canali che il prezzo diè di 80 milioni.Ben Jacobs, esperto di calciomercato inglese, scrive su X che:è nei radar del Manchesterma non c’è alcun accordo in fase avanzata. Non c’è garanzia che succeda qualcosa questo mese. Forse in estate. Da tenere d’occhio. Manchesterdo have Juventus full-back Andreaon their radar but a deal is not currently that advanced. No guarantee anything happens this month. Could also be one for summer 2025.