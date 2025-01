Gamberorosso.it - In Francia il clamoroso sorpasso della birra sul vino: i consumatori adesso preferiscono la bionda

Non è un mistero che, in, dagli Anni Sessanta a oggi si bevano sempre meno alcolici. Ma che lasia riuscita a superare ilnelle preferenze è una notizia, soprattutto nel Paese che favitivinicoltura un orgoglio e un vanto a livello mondiale. A certificare ilsono recenti dati di FranceAgrimer, relativi al consumo domestico delle famiglie transalpine, da cui emerge come annualmente siano 26 i litri dimediamente acquistati, contro i 24 litri del(considerando assieme i fermi e gli spumanti).IlLaha messo la freccia nel periodo 2019-2023, grazie a un +26% nel quinquennio (ovvero 5 litri in più rispetto all'intervallo 2007-2011), lasciandosi dietro il blasonato comparto dei vini che ha segnato, invece, un -45%, con ben 17 litri in meno acquistati a uso domestico.