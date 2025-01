Sport.quotidiano.net - Il dg Verdone:: "Con l’Entella ottima gara"

Il direttore generale Domenicorompe il silenzio a distanza di oltre un anno dall’ultima occasione che lo vide intervenire per presentare l’arrivo dell’allora direttore sportivo Giannitti. Il dirigente del Picchio, contestato dalla tifoseria bianconera nel corso dell’ultima partita in casa insieme al patron Pulcinelli, al presidente Neri e al direttore sportivo Righi, nella giornata di ieri è intervenuto nella trasmissione radiofonica ‘A tutta C’ di Tuttomercatoweb. "Eravamo reduci da dieci risultati utili consecutivi – commenta–. La sconfitta conha interrotto la serie utile, ma l’Ascoli ha disputato una delle migliori gare della gestione Di Carlo. È mancato solo il gol. Questa settimana lavoreremo per ripartire già dalla sfida di domenica col Milan Futuro. Abbiamo sempre creduto nel lavoro del mister.