Fugge su uno scooter rubato | sedicenne preso e denunciato

In sella a due moto rubate, hanno cercato di agganciare un automobilista, probabilmente con lo scopo di rapinarlo. Non ci sono riusciti perché, notati da una Volante, i due giovanissimi si sono dati alla fuga, innescando un inseguimento per le vie di Borgo Panigale. È successo la scorsa notte, intorno alle 2,30, e gli agenti del commissariato Santa Viola sono riusciti a bloccare e denunciare uno dei due fuggitivi, ungià pieno di precedenti. L’altro, che non è stato fermato in flagranza, sarebbe stato però già identificato. I ragazzini sono stati visti mentre, in viale De Gasperi, tentavano di far accostare, con una scusa, una macchina. La pattuglia si è quindi avvicinata, ma i due l’hanno vista e, abbandonati gli altri intenti, si sono dileguati in direzione di Lavino di Mezzo, dove sono stati però intercettati da una volante del Santa Viola.