Anteprima24.it - Frate mandante di una rapina, il gip concede i domiciliari a un arrestato

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIl gip di Napoli Nord Caterina Anna Arpino ha modificato l’arresto in carcere per Giovanni Castaldo, sostituendolo con gli arresti. L’uomo, 52 anni, con i ventenni Sergio Colalongo e Patrick Filippini sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di aver preso parte, nell’aprile del 2024, insieme ad altre persone già arrestate lo scorso agosto, a unacommissionata da due frati all’epoca dei fatti in servizio tra Afragola e Piedimonte Matese, ai danni di due uomini presunte vittime di abusi sessuali.L'articolodi una, il gipa unproviene da Anteprima24.it.