Fatal recupero

“Bologna è una regola“, canterebbe Luca Carboni. Una regola che non si comprende nella sua totalità prescrittiva, anzi. Sembra essere più una sentenza: sicuramente per l’Inter. Perché i nerazzurri ritrovano i rossoblù nella gelida serata di San Siro, nel match valido per ildella diciannovesima giornata di Serie A, e si ritrovano a loro volta gelati da un pareggio che lascia tanto rammarico e nervosismo.Bisognerebbe capire se siano due punti buttati o un punto guadagnato contro una squadra che naviga nelle zone alte della classifica. La prestazione dei Campioni d’Italia – come afferma Simone Inzaghi – non è stata sicuramente negativa, ma la difesa è tornata a traballare un po’, regalando due reti evitabili. Un pareggio che ha in sé molti fattori da tenere in mente.Gli infortuni preoccupano, i sostituti deludonoSi arriva a questa partita fondamentale con la solita psicosi dei superstiziosi – a buon ragione, visti i precedenti.