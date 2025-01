Lanazione.it - Economia a caccia di un pareggio. Giù moda e edilizia, stabile l’oro. Ma salgono i risparmi e i consumi

Leggi su Lanazione.it

Che anno sarà per l’? Le parole chiave che hanno accompagnato il 2024 continuano la loro corsa: incertezza e instabilità. I mercati internazionali restano ancora sull’altalena di indicatori "impazziti" per gli effetti delle guerre che bloccano ie mettono un freno allo sviluppo. Fattori che impattano anche sull’aretina, molto proiettata sulle esportazioni. Che in questo momento viaggiano, sì, ma col freno a mano tirato. È il caso dell’oreficeria che malgrado il quadro internazionale continua ad alimentare il motore dell’export e tuttavia risente della fase di instabilità, pure sui mercati più consolidati e "ricchi", come quello degli Emirati Arabi. Complessivamente l’aretina non arretra ma neppure viaggia col turbo: un andamento costante ma lento, a voler sintetizzare, rispetto alle potenzialità.