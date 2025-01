Zon.it - Eboli, infrange la vetrata del bar e forza la cassa: ladro solitario in fuga

Cresce l’allarme furti a. Ieri sera, unha preso di mira il bar “Volume” in Piazza della Repubblica. Dopo aver infranto lad’ingresso, il malvivente hato il registratore di, impossessandosi dei contanti prima di darsi alla.Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l’intera scena, fornendo importanti elementi per le indagini avviate dai carabinieri, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi di rito. L’escalation di furtiIl furto segue di poche ore un altro episodio simile: il bar “Don Rafè Cafè”, sempre a, è stato derubato di circa 250 euro. L’escalation di colpi sta destando preoccupazione tra i commercianti locali.Segui ZON.IT su Google News.