Dal 28 gennaio grande festa a Prato per il Capodanno Cinese

Leggi su Corrieretoscano.it

– Ilè pronto ad arricchiredi eventi e manizioni. E diventa anche un (doppio) brand. Il 28la campana del Tempio buddista segnerà l’inizio dell’anno del Serpente del calendario, unevento festeggiato da tantissimi cittadini provenienti anche da fuori città o fuori regione per ammirare le tradizionali sfilate del dragone, organizzate dall’associazionedel Tempio Buddista Pu Hua Si, che si terranno l’8 e 9 febbraio per le strade del Macrolotto 1 (Iolo e Tavola) e dal Tempio di piazza della Gulchierina a piazza Santa Maria delle Carceri. Con l’obiettivo di valorizzare il potenziale turistico dell’evento religioso, culturale e popolare è stato creato dal Comune il brand, che comprende anche il logo Macrolotto ZeroGlobal Experienze, un marchio che raccoglie tutte le iniziative collegate alorganizzate in collaborazione con associazioni di categoria, scuole e enti di promozione culturale.