Cultura | 13ma Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali istituita da Unpli

13ma Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali istituita da Unpli

Roma, 16 gen. - (Adnkronos) - Ladelche ricorre il 17 gennaio enel 2013 dall'UnionePro Loco d'Italia (), festeggia quest'anno la sua tredicesima edizione. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha fortemente voluto ricordare questae ha organizzato, in collaborazione con l', una cerimonia nell'Aula dei Gruppi Parlamentari.“Oggi onoriamo tutti i dialetti e tutte ledel nostro Paese e quindi anche il principio fondamentale della nostra democrazia: il rispetto di ogni voce – ha sottolineato Lorenzo Fontana - Custodirli è indispensabile per preservare le nostre più autentiche radici identitarie e per trasmettere anche alle future generazioni un'eredità dal valore inestimabile. I dialetti e lesono il volto più genuinocomunità.