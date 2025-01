Liberoquotidiano.it - "Credo che...": agghiacciante sfondone di Giuliana ad Affari Tuoi, un diluvio di sfottò

Gaffe clamorosa ad, la trasmissione condotta da Stefano De Martino su Rai 1. Protagonista della puntata andata in onda ieri, mercoledì 15 gennaio, è stata la concorrente proveniente dalla Campania,, accompagnata dalla mamma Ornella. La donna, ascoltando il consiglio della madre, ha accettato un'offerta del dottore di 50mila euro. Alla fine, poi, ha scoperto di avere 100mila euro nel suo pacco. E proprio nel discorso fatto a fine partita, la pacchista avrebbe fatto uno scivolone grammaticale che sta facendo impazzire il web. A un certo punto, infatti, ha pronunciato la frase "che bisogni riconoscere". E per questo in molti sui social l'hanno criticata. "Che lingua è?", si è chiesto qualcuno. Qualcun altro invece: "Ma è il verbo corretto? E' grammaticalmente giusto?".