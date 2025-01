Romadailynews.it - Cina: porti di Shanghai registrano record esportazione auto nel 2024

Due importantiper l’dimobili nella metropoli cinese dihanno registrato esportazionidi oltre 1,66 milioni di veicoli nel, con un aumento del 26,6% su base annua, ha dichiarato ieri l’ufficio doganale locale. LoHaitong Internationalmotive Terminal e’ un porto importante per le attivita’ all’estero delle casemobilistiche nazionali e ha registrato un volume di esportazioni annuali superiore a un milione di veicoli per tre anni consecutivi, secondo la dogana di. Il porto Nangang die’ un altro importante hub per l’importazione e l’di. Questi duehanno esemplificato il forte aumento delle esportazioni cinesi di veicoli nel. Secondo l’Amministrazione generale delle dogane, l’anno scorso le esportazioni didel Paese sono aumentate del 23% anno su anno, raggiungendo il livellodi 6,41 milioni di veicoli.