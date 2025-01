Biccy.it - Che significa il nome Kian e quali altri nomi avevano preso in considerazione i Prelemi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli oggi sono diventati genitori dando alla luce il loro primogenito,, che porta entrambi i cogdi loro (nell’ordine: prima quello di lei, poi quello di lui). Unparticolare che ha fatto scattare a tutti la curiosità: “Cheil?“.Giulia Salemi ha partorito, ecco la prima foto del figlioSalemi Pretelli https://t.co/kDuiLxy49N— BICCY.IT (@BITCHYFit) January 16, 2025A sceglierlo è stato presumibilmente lei, dato che è una parola persiana.(????)“regno”, “terra” o “reale” ed è associato a maestosità e grandezza, spesso usato per evocare un senso di nobiltà o legame con la tradizione. Banalmente si potrebbe tradurre anche come “Re”. Unimportante, insomma.Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin un paio di mesi fa, Giulia Salemi a proposito deldel bambino non si era sbilanciata: “Non l’abbiamo ancora scelto, credo che lo guarderemo e sceglieremo sul momento“.