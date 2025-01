Thesocialpost.it - Caduta a casa Santa Marta per papa Francesco: ha riportato una contusione all’avambraccio

ha subito questa mattina una, riportando unadestro. Lo ha comunicato la Sala Stampa vaticana, precisando che l’incidente non ha causato fratture. “Il Santo Padre haunadestro, senza fratture. Il braccio è stato immobilizzato come misura cautelativa”, si legge nella nota ufficiale.Nonostante l’infortunio, le condizioni del Pontefice appaiono rassicuranti.ha infatti proseguito con gli impegni della giornata, portando avanti le udienze previste come da programma. La, pur avvenuta nel contesto domestico, non sembra aver compromesso la sua capacità di svolgere le attività consuete.Non è la prima volta che Bergoglio è vittima di un incidente domestico. Risale a poco più di un mese fa un episodio simile, avvenuto anch’esso a