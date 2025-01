Movieplayer.it - Brooke Shields entra nel cast di All's Fair con Kim Kardashian e Sarah Paulson

Dopo quasi cinque anni,ritorna sul piccolo schermo con All's, il nuovo legal drama prodotto da Ryan Murphy, affiancata da unstellare. L'iconica attrice e modella candidata ai Golden Globe,, è ufficialmenteta neldi All's, il nuovo legal drama prodotto da Ryan Murphy. I dettagli sul suo ruolo sono ancora top secret, maè prevista come guest star nella serie di Hulu, dove si unirà a unstellare. Con questa partecipazione,torna sul piccolo schermo dopo una lunga assenza di quasi cinque anni, dall'ultima apparizione in 9-1-1. Chi farà parte deldi All's? All'sè descritto come un "procedural sofisticato, sexy e per adulti", che si svolge in uno studio legale .