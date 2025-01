Ultimouomo.com - Alberto Costa sembra il terzino giusto per Thiago Motta

Nel calcio, come nella vita, il caso e la fortuna a volte sono più importanti di quanto ci piaccia pensare. Lo sa meglio di tutti, il nuovodestro della Juventus, che un mese fa non avrebbe neppure potuto immaginare un trasferimento del genere.Fino all’inizio di dicembre, infatti, il portoghese era una riserva del Vitória SC. Classe 2003, era entrato nelle giovanili del club di Guimarães ad appena dieci anni e ha percorso tutta la trafila fino alla prima squadra. Due anni fa, nel 2022/23, ha esordito tra i professionisti col Vitória B in Terceira Liga, la terza divisione portoghese, dove ha raccolto una decina di presenze e una retrocessione, visto che i Conquistadores hanno chiuso la stagione all’ultimo posto. Così, lo scorso annosi è ritrovato a giocare nel Campeonato de Portugal, il primo campionato di livello dilettantistico.