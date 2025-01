Ilgiorno.it - Addio alle infiltrazioni. Il Cartoccino si rifà il tetto. Cinque mesi di lavori

Sarà una nuova scuola dell’infanzia Il, senza più problemi did’acqua e con un edificio del tutto rinnovato. La giunta, dopo aver approvato il progetto esecutivo da 400mila euro per il rifacimento deldella scuola, i cuipartiranno tra circa un mese e avranno la durata di 5, ha steso la progettazione per una più ampia ristrutturazione: previsto un secondo lotto dipari a 1 milione e 100 mila euro (per un totale dunque di 1.5 milioni di euro per il restyling completo). Inon interferiranno con lo svolgimento delle attività didattiche. Il rifacimento delè stato deciso a causa dell’invecchiamento della guaina posizionata sotto gli elementi prefabbricati della copertura, già soggetta a interventi di impermeabilizzazione che non sono però più sufficienti.