Thesocialpost.it - Adani insulta Caressa: “Sei un cog***”. La reazione del telecronista di Sky

Leggi su Thesocialpost.it

Volano parole grosse tra Lelee Fabio, protagonisti di uno scontro verbale che ha infiammato il dibattito calcistico. L’ex difensore, oggi noto “polemista calcistico”, ha definito ildi Sky un “e” durante una diretta, scatenando una risposta altrettanto tagliente da parte di.Leggi anche: Cassano contro Leao e Vieri a Striscia la Notizia: “Una pippa che non passa la palla. Vieri? Di quel tizio non parlo più”Il video dell’attacco diTutto nasce dalle dichiarazioni diriguardo al prossimo impegno della Nazionale italiana contro la Norvegia di Erling Haaland. “Se dobbiamo avere paura di loro, che non fanno la Coppa del Mondo dal 1998 e gli Europei dal 2000, allora stiamo a casa. e poi Haaland è stato annullato da Gatti”, aveva affermato, ricordando il celebre Mundial 2006.