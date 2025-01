Liberoquotidiano.it - Sfasciano mezza città e il sindaco li invita in comune: scandalo-Lepore, tappeto rosso per i violenti

I disordini di questi giorni e gli attacchi sconsiderati alle nostre forze dell'ordine hanno una matrice chiara, che si rifà all'alleanza tra Propal, centri sociali e giovani stranieri di prima e seconda generazione. In entrambi i casi parliamo di frange che hanno come rifermento l'area della sinistra più o meno estrema. Gli unici a non averlo - o a non volerlo - capire, sono proprio gli esponenti di sinistra, che anche ieri si sono ingegnati per spostare il focus delle polemiche sul governo. Dedicando alle nostre forze dell'ordine giusto qualche generica - e poco convinta - espressione di solidarietà. Il caso più evidente è quello deldi Bologna, Matteo, che dopo aver visto la suamessa a ferro e fuoco, ieri parlando in Consiglio comunale, hato i manifestanti inper «parlarsi e capire cosa si vuole fare in questa».