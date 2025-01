Ilfattoquotidiano.it - Serve un maxi-dispiegamento di polizia allo stadio? Pagano i club di calcio e non i cittadini: la svolta in Germania

La Lega tedesca di(DFL) e quindi idella Bundesliga (prima e seconda divisione deltedesco) devono aspettarsi di dover contribuire a costi aggiuntivi dopo partite ad alto rischio. Questo l’esito di una decisione della Corte costituzionale che ha posto fine ad una lite pendente da più di dieci anni. Nel 2014 il Land Brema ha disposto con legge regionale che la legadovesse partecipare ai costi straordinari per garantire la sicurezza alle partite ad alto rischio organizzate dal Werder Brema. La legge non è diretta esclusivamente alle partite di, ma a tutte le manifestazioni con oltre 5mila spettatori, che siano orientate al profitto ed in cui ci siano da attendere scoppi di violenza. Non vale dunque per manifestazioni politiche, in cui non sussiste il fine di guadagno e sono garantite libertà di manifestazione di pensiero ed assembramento; né le feste popolari dove non si scontrano tifoserie violente.