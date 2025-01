Ilgiorno.it - Seriate, accoltellata dal marito nel parcheggio del Lidl: Daniela torna a casa

Bergamo – Ha lasciato l’ospedale Papa Giovanni XXIII lunedì in tarda mattinata. Poco dopo mezzogiornoManda, 38 anni, di origine romena, ha fatto ritorno a, a. È provata per quello che ha subito, ma sta meglio. Ha il braccio sinistro tenuto al collo e un cerotto sotto al mento. Sono i segni delle 14 coltellate sferrate dalnel giorno dell’Epifania neldel supermercatodi. Ma la strada della completa guarigione è ancora lunga: la 38enne per un periodo dovrà fare avanti e indietro dall’ospedale per essere sottoposta alle cure, anche perché un fendente le ha reciso il tendine della mano sinistra e per questo motivo è stata sottoposta a intervento chirurgico. Un’altra coltellata le ha perforato un polmone. Adesso per una ventina di giorni dovrà effettuare delle iniezioni, mentre il 31 gennaio le verranno tolti i punti con cui sono state suturate le ferite.