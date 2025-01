Anteprima24.it - Salerno, lavoratori e sindacati metalmeccanici in protesta davanti a Confindustria

Tempo di lettura: < 1 minutoAnche i rappresentanti sindacali e idel settore metalmeccanico hanno aderito questa mattina allo sciopero nazionale indetto per il rinnovo del contratto. La trattativa che si è rotta dallo scorso novembre ha portato ia rinunciare alle ore di straordinario e al sit in presso la sede diin via Madonna di Fatima. Diverse le aziende presenti tra le quali Evyosis di Nocera, Tecnocap e Trivium di Cava de’Tirreni, Sirti di Sala Consilina, CGS. Ihanno ritenuto insoddisfacenti le risposte e la proposta di.i datori di lavoro hanno respinto la richiesta di ridurre l’orario di lavoro a 36 ore e l’aumento salariale di 280 €. L'articoloinproviene da Anteprima24.