Il dirigente sportivo Waltera Radio Marte ha parlato ampiamente del caso Kvaratskhelia, sottolineando che sia la scelta più saggia per il«Cedere Kvaratskhelia per ilè la scelta più saggia e consigliabile, a fronte di un’offerta importante una società non può rinunciare ad una simile plusvalenza, soprattutto per società che siano autonome e non possono fare affidamento su ricapitalizzazioni ed aumenti di capitale»L’elogio di De«Detiene a posto i conti da venti anni senza perdere in competitività sportiva, ed è questa la strada da seguire. Non mi piace parlare degli eventuali sostituti del georgiano, di cui la stampa sta parlando: in ogni caso, posso dire che Garnacho è forte ma discontinuo, senza un ruolo preciso, non mi convince molto. Il Como continua a spendere, ma è bene che Decontinui a tenere i conti a posto: è sempre andato su questa strada, senza perdere continuità.