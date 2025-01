Dilei.it - Romina Carrisi, lo scatto che conquista i fan: “Sei una di noi”

Leggi su Dilei.it

Lei è la quarta figlia del celebre cantante Al Bano, arrivata dopo Ylenia, Yari e Cristel: stiamo parlando di. Sorriso dolce e occhi luminosi,è il ritratto della felicità, soprattutto da quando è nato il piccolo Axel Lupo, avuto un anno fa dal compagno Stefano Rastelli e sui social condivide scatti di vita quotidiana cheno tutti con la loro semplicità., la straordinaria normalità di una mammaè molto conosciuta non solo per via dei celebri genitori Al Bano ePower, ma anche per la sua carriera televisiva. Negli anni infatti ha partecipato a numerosi programmi tv e ad oggi è tra le ospiti fissi del programma di Rai1 Oggi è un altro giorno dove ricopre anche il ruolo di inviata.Nel 2022ha anche tentato di entrare nel cast di Ballando con le Stelle, ma senza successo.