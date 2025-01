Lettera43.it - Qual è il vero peso del sostegno di Musk all’AfD nelle elezioni tedesche?

Anche Bruxelles vuole vederci chiaro sulla conversazione diche giorno fa su X tra Elone Alice Weidel, la candidata cancelliera di Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra che i sondaggi danno in Germania al secondo posto a livello nazionale con il 20 per cento dei consensi. L’Unione europea sta valutando l’opzione di ampliare la sua indagine su possibili violazioni delle norme comunitarie per stabilire se la conversazione trasmessa in diretta streaming trae Weidel abbia dato un vantaggio a quest’ultima, violando il Dsa (Digital Services Act), il regolamento europeo che tra l’altro richiede alle grandi piattaforme online e ai motori di ricerca di agire per contrastare i contenuti illegali e i rischi per la sicurezza pubblica. Die Unterhaltung mit Elonim Video – mit deutschen Untertiteln.