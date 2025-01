Anteprima24.it - Pd, doppio appuntamento nel Sannio per Antonio Misiani

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Pd sannita. “Alle ore 15:00 a Benevento, presso la sede provinciale del PD, il Responsabile Economia e Finanze della segreteria di Elly Schlein, insieme al segretario del PD Sannita, Giovanni Cacciano, incontrerà i rappresentanti del mondo del lavoro, delle imprese, del commercio, dei servizi, della cooperazione e dell’agricoltura per un confronto sulla Manovra di Bilancio varata dal Governo Meloni. Riteniamo utile e doveroso mettere in campo una serie di incontri per un proficuo confronto e scambio istituzionale al fine di focalizzare l’attenzione sul mondo del lavoro e delle attività produttive il cui ruolo è cruciale per qualsiasi ipotesi di rilancio dello sviluppo socio-economico del Mezzogiorno, della Campania e delle nostre Aree interne in particolare.