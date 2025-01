Abruzzo24ore.tv - Nuovo codice stradale, multe record: raffica di sanzioni e patenti ritirate

L'Aquila - Controlli serrati sulle strade nel weekend: oltre trenta violazioni accertate e quattro giovanissimi trovati alla guida con tasso alcolemico oltre i limiti.salate e veicoli bloccati: questo il bilancio dell’operazione dei carabinieri che ha visto intensificare i controlli nel weekend, in ottemperanza alle nuove regole deldella strada. Quattro giovani automobilisti, tutti fermati nel comune di Carsoli, sono risultati positivi all’alcoltest con un tasso superiore a 0,8 grammi per litro, portando al ritiro immediato delle. Le infrazioni per guida in stato di ebbrezza, oltre a rappresentare un rischio elevato, assumono rilievo penale quando il livello di alcol nel sangue supera questa soglia. In due casi, i carabinieri hanno disposto il fermo amministrativo del veicolo per sei mesi e il sequestro finalizzato alla confisca.