Lanazione.it - "Non siamo stati mai fidanzati. Mi chiese un rapporto hard core"

Leggi su Lanazione.it

di Laura ValdesiSIENAUna testimonianza ’forte’. Oltre un’ora in cui è stato sviscerato ilfra i due studenti, quando entrambi vivevano in una residenza universitaria della nostra città. Lei parte civile, lui imputato di violenza sessuale per un bacio non voluto dalla ragazza. Comportamento che, come noto, rientra nella fattispecie dell’articolo 609 bis del codice penale. La deposizione dell’uomo è durata oltre un’ora, prima sollecitato dalle domande del suo difensore, l’avvocato Domenico Carello, quindi del pubblico ministero Serena Menicucci e di Claudia Bini, legale della parte civile. "Se ho avuto rapporti sessuali con lei? Il primo il 22 ottobre 2022, in camera mia, nella residenza. L’altro il giorno seguente", esordisce l’imputato. Aggiungendo che ce ne sarebbe stato anche un terzo, a fine novembre.