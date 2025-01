Ilfattoquotidiano.it - “Non mi sento più di fare il prete, ormai ho chiuso”: parla il parroco che si è innamorato di una donna del paese

“Non ritorno,hoe non mipiù diil”. Dopo giorni di indiscrezioni e ricostruzioni di ogni sorta, per la prima volta hato don Antonio Scala, il sacerdote di una parrocchia di Ischia da settimane sulla bocca della comunità ischitana per via della sua relazione con una parrocchiana. I rumors e l’attenzione attorno a questa storia non accennano a placarsi e il, raggiunto al telefono da Storie Italiane, il talk del mattino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, si è esposto e lo ha fatto in maniera netta: “Non rimpiango quello che ho fatto, è stato un dono di Dio”, ha detto apertis verbis. La notizia della storia tra don Scala, 57 anni ildi Schiavone e Pestaccio-Vetoliere e vicepresidente della Caritas locale, e la(sposata e con due figli) che lo aiutava nelle pulizie, ha cominciato a circolare poco prima di Natale e nei giorni scorsi ilsi è dimesso dalle sue cariche ecclesiastiche.