Napoli Vicaria: Carabinieri difendono donna aggredita dal compagno, arrestato

. Iintervengono per riportare la calma ma, nonostante la loro presenza, l’uomo si fionda contro la vittima– Violenza di genere. Il fatto è accaduto proco prima della mezzanotte, quando idel nucleo radiomobile diintervengono in un appartamento del quartiere. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provincialedi.Poco prima un uomo, verosimilmente sotto l’effetto di droga, aveva aggredito la propria compagna. Itentano di riportare la calma ma l’uomo, anche in presenza dei militari, si fionda contro la vittima.Isi frappongono e nasce la colluttazione. Con non poche difficoltà il 49enne viene bloccato e, ora è in attesa di giudizio e deve rispondere di maltrattamenti, resistenza e lesioni.