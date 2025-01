Terzotemponapoli.com - Napoli, Olivera torna in gruppo

Ilsi avvicina alla sfida del Gewiss Stadium con una buona notizia. A Bergamo Sabato sera alle 20.45 dovrebbe rire in campo Mathias. Questo quanto scrive il Mattino nell’edizione odierna. L’uruguaiano dovrebbe quindi riprendere possesso della sua fascia di competenza dove, nelle ultime gare, tuttavia Spinazzola non ha fatto male. Da Los Angeles intanto stando Aurelio De Laurentiis. Secondo il Corriere del Mezzogiorno il patron riferirà sulla quarta grande cessione della storia del suo club al Paris Saint Germain.si allena inArrivano buone notizie dall’infermeria per la SSC. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il terzino azzurro Mathiasha svolto tutta la sessione di allenamento ined è quindi pronto a riprendersi la fascia sinistra a Bergamo.