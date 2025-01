Rompipallone.it - Milan, colpo in attacco a sorpresa: arriva dal Napoli

Per il, c’è la necessità di un attaccante da regalare a Conceicao: svolta che puòre dai partenopei di Antonio ConteGrandi manovre in corso sul calciomercato, con il panorama che si sta preparando a offrire grandi colpi anche nel nostro campionato. La Serie A perde Kvaratskhelia, ma sta per accogliere Kolo Muani. Il francese sarà uno dei primi due colpi della Juventus, che finalmente sta accelerando nel provare a regalare più rinforzi possibile a Thiago Motta, penalizzato dai tanti infortuni. Ma di rinforzi ne ha bisogno anche il, altra big che sta vivendo un campionato di rincorsa.Il big match di sabato, a Torino, tra bianconeri e rossoneri sarà un appuntamento fondamentale per le rispettive ambizioni di quarto posto. Unico obiettivo realistico in campionato visto un andamento che non autorizza a sognare oltre, con la vetta fin troppo lontana.