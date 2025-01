Mi sposo Sorpresa a La Volta buona | l’annuncio poi il vip si fa travolgere dall’emozione

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il matrimonio annunciato a Ladi Caterina Balivo ma grazie a Tale e Quale Show. È stato il programma di Carlo Conti che al vip ospite di Caterina Balivo gli ha regalato la storia d’amore più importante: la compagna e presto moglie Roberta Volpicella. Nella trasmissione di Rai1 ha raccontato che solo nelle ultime puntate si sono incontrati.Poi si emoziona, ascolta la canzone di Jovanotti che la sua compagna gli dedica, Chiaro di luna e chiede a tutto lo studio di ascoltarla la canzone, di leggere il testo per scoprire chi è la sua Roberta. “Ci siamo conosciuti lì su Tale e quale ma siccome allora stavamo in questa sala enorme di e quindi io stavo a nord e lei a sud e ci siamo incontrati per la primati giuro verso la fine della trasmissione, ci siamo guardati ed è stato subito.