Medioriente | mediatori raggiunto accordo su cessate il fuoco e ostaggi

Doha (Qatar), 15 gen. (LaPresse/AP) – Israele e Hamas hannounper unila Gaza. È quanto riferiscono. L’intesa, che giunge dopo settimane di minuziosi negoziati nella capitale del Qatar, Doha, promette il rilascio di decine didetenuti da Hamas in diverse fasi, la liberazione di centinaia di detenuti palestinesi in Israele e permetterebbe a centinaia di migliaia di sfollati a Gaza di tornare in ciò che resta delle loro case. Il raggiungimento dell’è stato confermato da funzionari del Qatar e di Hamas, mentre Israele al momento non ha commentato.