Calciomercato.it - La Juve lo riporta a Torino: ritorno di fiamma per la difesa

Il club bianconero è chiamato a muoversi per mettere le mani su un nuovo difensore. L’ultima idea può portare in InghilterraLantus non ha alcuna intenzione di fermarsi agli acquisti di Alberto Costa e Randal Kolo Muani. L’obiettivo principale dei bianconeri è sempre stato il difensore centrale.Lalodiper la(LaPresse) – Calciomercato.itUn colpo resosi necessario per via del grave infortunio, che ha privato Thiago Motta di Bremer. La caccia al nuovo colpo però non sta andando come si sperava: le difficoltà sono diverse e nelle ultime ore è arrivato la brusca frenata per Ronald Araujo, che appariva il predistano a raccogliere l’eredità del centrale brasiliano. Il Barcellona ha alzato il muro, con lachiamata adesso a guardare, inevitabilmente, altrove.