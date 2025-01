Linkiesta.it - La gestione condivisa dello spazio aereo europeo non può più aspettare

Che sia terso come nelle migliori giornate settembrine oppure ricoperto di nuvole grigiastre, raggiungere il firmamento è stata forse la principale ossessione dell’umanità fin dalla notte dei tempi. Luciano di Samosata fu il primo a spiccare un volo immaginario verso il cielo, raggiungendo persino la Luna, dopodiché toccò al genio di Leonardo da Vinci con i suoi prototipi ispirati alla natura e infine fu la volta delle invenzioni moderne, con il primoche vide la luce nel 1903 grazie ai fratelli Orville e Wilbur Wright.Venticinque anni dopo il Millennium Bug e alle soglie della generazione Beta, il cielo è oramai entrato a pieno titolo a far parteantropizzato, accogliendo al suo interno centinaia di rotte aeree che collegano ogni angolo del mondo, con più di trentamila viaggio al giorno soltanto in Europa.