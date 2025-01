Ilrestodelcarlino.it - "La famiglia numerosa? A volte è dura, ma niente è impossibile"

Ascoli, 15 gennaio 2025 – “Ho quattro figli e spesso è complicato gestire casa, lavoro, sport e tutto il resto. Però non è, e se lo faccio io possono farlo tutti: questo è quello che rispondo alle mamme che mi chiedono ‘ma come fai?’”. Ilaria Celani, mamma ascolana di quattro bimbi di 11, 9, 7 e 4 anni, tra un pannolino e un passaggio racconta la sua vita da mamma di una maxi. "Lagrande,, mi è sempre piaciuta tanto, i bambini sono arrivati e io e mio marito siamo stati contentissimi. Non è una scelta, tutto è possibile, ma sicuramente è, questo sì. Tantepenso che vorrei anche solo 10 minuti per mettermi seduta, perché io per tutta la giornata non esisto". Nove figli e il decimo in arrivo: ‘6mamma’ racconta sui social la sua, “sclerate comprese” Le famiglie con più di due figli sono molto rare, secondo lei perché? "Penso che sia perché già con un solo figlio si fatica.