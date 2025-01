Oasport.it - Kyrgios ci riprova… Nuova avventura in doppio agli Australian Open: potrebbe affrontare Bolelli/Vavassori…

Nicksta facendo parlare di sé per i continui attacchi a Jannik Sinner e per i discutibili post pubblicati sui suoi profili social, mentre le prestazioni sul campo sono decisamente lacunose e tecnicamente poco rilevanti. Al ritorno dopo un’inattività agonistica di quasi due anni a causa di problemi fisici, il tennistao è incappato in due sconfitte in altrettante partite disputate: al torneo ATP 250 di Brisbane fu sconfitto dal francese Giovanni Mpetshi Perricard al primo turno, mentre all’esordioè crollato al cospetto del britannico Jacob Fearnley con il punteggio di 7-6(3), 6-3, 7-6(2).Il 29enne, che fu finalista a Wimbledon nel 2022, non ha fornito una prestazione tecnicamente degna di nota sul cemento di Melbourne, non riuscendo a contrastare l’attuale numero 92 del mondo e terminando immediatamente la propria