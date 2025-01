Zonawrestling.net - Jon Moxley: “Non so se c’è mai stato un roster con così tanto talento in ring come in quello della AEW”

Jon, attuale leader dei Death Riders nonché AEW World Champion ha rilasciato un’intervista a Uncrowned.Parlando fuori dal personaggio ha elogiato la quantità diinpresente in AEW, ammettendo di non aver mai visto unfornito durante tutta la sua carriera:“Chiunque è un buon wrestler in AEW. Non so se ci sia maiuncomposto datanti genuinamente grandi sali-sul--e-combatti (get-in-the--and-wrestle) pro wrestlers. Ma c’è anche di più, c’è il fatto di essere in grado di metterti in una posizione tale da sfruttare questa peculiarità e di capitalizzarla insieme a loro. Puoi vedere alcuni ragazzi evolversi al livello successivo, oltre la capacità di essere buoni wrestlers. È molto gratificante da vedere.”Ricordiamo che Jondifenderà la cintura di campione AEW contro Powerhouse Hobbs a Dynamite Maximum Carnage.