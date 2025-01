Liberoquotidiano.it - Johnson & Johnson MedTech Italia, Nicolas Reboud alla guida della divisione di Ortopedia

Un background eterogeno, la forte esperienza e la leadership dimostrata negli anni, hanno portatoOrthopedics di- nato in Nicaragua, ma cittadino francese, una laurea in Business Administration presso l'Università di Miami, in Florida, e un MBABocconi - guiderà questo settore considerato dall'azienda un'area di business strategica con una ampia offerta di soluzioni e tecnologie per la chirurgia ortopedica e traumatologica e dove – come è stato recentemente annunciato - è entrata anche inla robotica per la chirurgia del ginocchio. “L'rappresenta per noi di J;Juna area fondamentale di crescita per il nostro business e soprattutto in, dove l'età mediapopolazione avanza, esistono interessanti prospettive per dare il nostro contributo a migliorare sempre di più la qualità di vita dei pazienti anche in questo ambito - afferma Gabriele Fischetto, Presidente e Amministratore Delegato J;J, al qualeriporterà direttamente - Siamo certi chein questo nuovo ruolo, graziesua esperienza maturata in questi anni all'interno dell'azienda, possarci per raggiungere obiettivi importanti”.