Biccy.it - Jessica Morlacchi torna sui social dopo il ritiro dal Grande Fratello: “Non potevo per regolamento”

si è ritirata dallo scorso 8 gennaio ma èta suisolo ieri in seguito al suo rientro in Casa per confrontarsi prima con Helena Prestes, poi con Luca Calvani. Ai fan, che da giorni l’aspettavano online, ha spiegato perché: “Scusatemi se ho aspettato fino ad oggi a scrivervi ma pernonfarlo. da oggi sarò presente per voi.grazie di tutto!! #morline“.Semplicemente . GRAZIE A TUTTI!Vi amo follementeVostra Jess##morline pic.twitter.com/KEHNiTzeIo—(@Morlacc1) January 14, 2025“In questa magica avventura alho semplicemente voluto essere ME STESSA e voi siete riusciti a saper cogliere ogni sfumatura di me, dei miei pregi e anche dei miei difetti” – ha scrittosu Instagram, iniziando poi il giro di ringraziamenti.