Jeremy Allen White sa come indossare e prendersi cura dei suoi capi vintage più rari

ha sempre accettato di buon grado gli apprezzamenti ricevuti da The Bear fin da quando è stato lanciato nel 2022: la serie è stata costantemente definita uno degli show televisivi più eleganti di sempre. Dalla sua Gael di NN07 all'inseparabile giacca Deck di Ralph Lauren, il personaggio dello chef affascinante e incompreso da lui interpretato è un amante deispalla resistenti e di qualità. Pertanto non dovrebbe essere una sorpresa sapere che anche nella vita realeadora i cappottidi grande prestigio.Celebrity Sightings In United States - January 10, 2025Bobby BankDurante una pausa sul set del nuovo film biografico su Bruce Springsteen, Deliver Me from Nowhere, l'attore di Brooklyn ha sfidato il freddo pungente degli Stati Uniti indossando uno spolverino color oliva.