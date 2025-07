Colori di smalto per un autunno di tendenze e stile

L'autunno è alle porte e porta con sé una palette di colori caldi e avvolgenti che trasformano ogni look in un capolavoro di stile. Scopri i trend di smalti che dominano questa stagione, dai toni terracotta ai bordeaux sofisticati, e lasciati ispirare per valorizzare la tua eleganza autunnale. Non perdere l’occasione di aggiornare il tuo beauty case: i colori di smalto perfetti ti aspettano su Donne Magazine.

