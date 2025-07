Amadeus tam-tam impazzito | addio Nove scatta il derby

Dopo il flop di Amadeus su Nove, si apre una nuova fase nel suo percorso televisivo, con l’attenzione rivolta al prossimo derby tra opportunità e sfide. Nonostante le aspettative altissime e un passato ricco di successi in Rai, il recente insuccesso ha acceso i riflettori su un possibile cambio di rotta per il conduttore. Riuscirà Amadeus a riscrivere il suo destino televisivo? Solo il tempo potrà dirlo.

No, l'avventura di Amadeus su Nove non è andata come previsto. Un discreto flop. Nonostante l’entusiasmo iniziale e le aspettative altissime — alimentate dai successi ottenuti in Rai, tra Sanremo ed Affari Tuoi — i risultati in termini di ascolti hanno clamorosamente deluso le previsioni (e l'impegno economico). E forse non a caso, da settimane circolano voci insistenti su un possibile nuovo cambio di rete per il popolare conduttore nella prossima stagione televisiva. I più attenti, infatti, avranno notato quanto accaduto nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset 2025-2026. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Amadeus, tam-tam impazzito: addio Nove, scatta il "derby"

