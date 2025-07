Diogo Jota l' omaggio da brividi di Robbie Williams

Una serata indimenticabile a Barcellona, dove Robbie Williams ha dedicato un toccante omaggio a Diogo Jota. Le sue parole, "Questa serata è per Diogo Jota", hanno commosso il pubblico, mentre il suo celebre brano "Angels" riecheggiava in memoria del giovane calciatore del Liverpool scomparso tragicamente. Un momento di forte emozione che ha unito musica e sport in un abbraccio universale di solidarietà .

"Questa serata è per Diogo Jota". Queste le parole di Robbie Williams durante il suo concerto a Barcellona. L'artista britannico ha dedicato il brano "Angels" al giocatore del Liverpool deceduto a causa di un terribile incidente stradale insieme al fratello AndrĂ© Silva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Diogo Jota, l'omaggio da brividi di Robbie Williams

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni.

Robbie Williams ha deciso di omaggiare Diogo Jota, il calciatore portoghese morto in un incidente stradale. Il cantante lo ha ricordato durante il concerto che ha tenuto a Barcellona: gli ha voluto dedicare 'Angels'.

I tifosi dedicano un murale a Jota: quanti messaggi di affetto per lui e per il fratello - A pochi giorni dalla tragica scomparsa di Diogo Jota e del fratello André Silva, i tifosi del Liverpool hanno dedicato loro un murale a due passi da Anfield. Secondo informazione.it