Lazza a San Siro porta sul palco la mamma | Questo è merito tuo Quaranta canzoni per tre ore di show e superospiti

Il 9 luglio 2025, Lazza ha scritto una pagina indimenticabile della musica italiana, portando sul palco di San Siro un concerto epico che resterà nella memoria di tutti. Con la sua energia travolgente e un cast di superospiti, l'artista ha regalato tre ore di pura magia, tra quaranta canzoni e emozioni condivise. Per questa straordinaria occasione, Lazza ha deciso di coinvolgere anche un’orchestra, creando un mix esplosivo di suoni e suggestioni.

Il 9 luglio 2025 non stato è un giorno come tanti per Lazza. Per il cantante oggi si è realizzato un sogno: il suo primo concerto a San Siro. “Stadio di San Siro siete pronti? Stasera qui per voi una squadra da Champions!" ha tuonato la voce che di solito annuncia la formazione del Milan: è partita così Locura+Opera, il primo live di Lazza al Meazza. Lazza per l'occasione oltre alla band ha voluto sul palco un'orchestra, con la presentazione di tutti i musicisti. Prima dell’ingresso sul palco, a San Siro è stata diffusa la sua voce per Ouverture 3. "Io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale" ha cantato con tutto il pubblico, accompagnato da lingue di fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lazza a San Siro, porta sul palco la mamma: “Questo è merito tuo”. Quaranta canzoni per tre ore di show (e superospiti)

In questa notizia si parla di: lazza - siro - palco - porta

Lazza e il primo concerto a San Siro: “In gara con me stesso: miro in alto. Emis Killa è mio papà, mi ha aiutato” - Lazza conquista il cuore di San Siro, un palco epico per un debutto memorabile. Con 40 musicisti e ospiti d’eccezione, l’artista si inserisce nella storia del grande stadio, portando in scena “Locura Jam + Opera” e sfidando se stesso tra emozioni e spettacolo.

I concerti di questa sera mercoledì 9 luglio! LAZZA: Milano, Stadio San Siro Aperture porte Prato + Prato Gold: 17.00 Ritiro accrediti: 17.00 Apertura Tribune: 18.00 Inizio show: 20.30 Maggiori informazioni su: bit.ly/InfoSanSiroLazza25 *** Sarah Toscano: Ascol Vai su Facebook

Lazza a San Siro, il primo ospite sul palco è la mamma: “Tutto questo è merito tuo”; Lazza in concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scaletta; Lazza debutta a S. Siro, 'ora gioco nel tempio dei mostri sacri'.

Concerto di Lazza a San Siro: la lunga scaletta dei brani e come arrivare allo stadio - Lazza è pronto a incendiare Milano con il suo spettacolo Locura Jam + Opera, creato ad hoc per lo Stadio Meazza, dove debutta per la prima volta. Si legge su ilgiorno.it

Primo ospite sul palco di Lazza, la madre 'questo è merito tuo' - "Vieni socia volevo farti vedere che meraviglia" dice mentre la va a prendere dietro al palco e la porta ... Secondo ansa.it